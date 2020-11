Smoesjes, smoesjes, smoesjes

De beveiliger heeft vervolgens alle 4 de personen aangehouden. Zij hadden alle vier geen identiteitspapieren bij zich. Volgens hun verhaal waren ze hier maar 2 dagen en moesten ze morgenochtend weer aan het werk in Parijs. Tevens verklaarden de vrouwen dat zij niets gestolen hadden maar dat de jongen, die 13 zou zijn, dit gedaan had. Het betroffen zussen van elkaar en een broertje.

Op deze manier probeerden de vrouwen zich te vrijwaren van verdachtmaking in de gedachte dat dit ook voor de minderjarige jongen zou gelden (in Frankrijk worden minderjarigen onder de 14 niet ingesloten voor dit soort diefstallen. In Nederland kunnen kinderen vanaf 12 jaar worden vervolgd). Nadat mede werd gedeeld dat ze een nachtje onderdak werd verleend in de politiecel draaide de houding van de dames om:

De jongen zou morgen weer naar school moeten terwijl ivm corona de scholen in Frankrijk gesloten zijn. Ook was er een baby welke van 1 van de vrouwelijke verdachten was en die moest moedermelk hebben. Baby was al 7 maanden dus daar gingen we niet in mee. Ook zou de jongste suikerziekte hebben waardoor hij niet op het bureau mocht blijven. Uiteraard werd hier een arts voor ingeschakeld. Het was heel duidelijk dat er constant dingen werden aangedragen om de verdachten vrij te krijgen. De vrouwen en het broertje, allen afkomstig uit Frankrijk en in de leeftijd van 24, 22 en 18 jaar en 13, zijn ingesloten.

De winkel deed aangifte van de diefstal, in totaal van ongeveer € 40,--.

Het onderzoek naar de identiteit en de diefstallen wordt voortgezet, de officier zal zich buigen over welke afdoening de verdachten ten deel valt.

2020250828