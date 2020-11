Politie zoekt getuigen explosie woning in West

Het rechercheteam houdt rekening met een conflict in de relationele sfeer als motief voor de explosie. Naast een sporen- en buurtonderzoek zoekt de politie naar getuigen die meer weten over dit incident. Heeft u iets gezien of mocht u opnames hebben gemaakt of andere informatie bezitten, neem dan contact op met de politie. Dat kan via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.