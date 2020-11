Voortvluchtige Duitser in Gorinchem aangehouden

Gorinchem - Een arrestatieteam heeft dinsdag 17 november 2020 een voortvluchtige Duitser in Gorinchem aangehouden. De Duitse autoriteiten zochten de 28-jarige verdachte vanwege gijzeling en zware mishandeling in een horecazaak in september 2019 in Bad Hersfeld.