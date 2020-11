Verdachte mishandeling Overgauwseweg aangehouden

De 13-jarige jongen fietste woensdagochtend 11 november rond 08:15 uur met vier vrienden over de Overgauwseweg, richting het Stanislas college in Pijnacker. Een hardloper liep de groep tegemoet en kwam met de jongen in conflict, nadat ze elkaar rakelings passeerden. De hardloper sloeg de jongen toen in zijn gezicht en vervolgde daarna zijn weg. De man is inmiddels heengezonden en moet zich op een later moment verantwoorden op de OM-hoorzitting.

Mishandeling Oudeweg

Uit onderzoek na de aanhouding is gebleken dat de verdachte niet gelinkt wordt aan de mishandeling aan de Oudeweg in Nootdorp. Het onderzoek naar de verdachte van die zaak loopt nog door. Zie de getuigenoproep in dit bericht.