Advertentie gestolen fiets leidt tot aanhouding

Zaterdag 14 november zet de eigenaar zijn fiets neer bij het station van Gorinchem. Als hij zondag 15 november om 02.00 uur weer op zijn fiets wil stappen dan staat deze er niet meer. Diezelfde avond ziet hij op Marktplaats een advertentie van zijn eigen fiets. Hij seint de politie, waar hij eerder aangifte had gedaan, in. Een agent doet zich voor als een geïnteresseerde koper en doet een bod.



Het komt tot een deal en de verdachte en de politie die zich voordoet als koper maken een afspraak voor dinsdag 17 november. Tijdens deze afspraak wordt de verdachte aangehouden. Het gaat om een 40-jarige man uit Giessenburg.

Op de advertentie was nog een tweede fiets te zien, die de verdachte ook te koop had staan. Ook deze fiets werd in beslag genomen en bleek ook gestolen. De verdachte bekende deze tweede fiets enkele weken geleden te hebben gestolen op station Blauwe Zoom in Hardinxveld-Giessendam. De politie heeft geen aangifte aan deze fiets kunnen linken en is nog op zoek naar de eigenaar. Mocht deze fiets mogelijk van u kunnen zijn, neem dan contact op met het basisteam Lek en Merwede via 0900-8844.