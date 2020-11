Acht tieners aangehouden voor mishandeling

De politie en het Openbaar Ministerie veroordelen dit gedrag, omdat het absoluut niet de bedoeling is dat burgers het recht in eigen hand nemen. Wanneer er sprake is van een verdenking van een strafbaar feit dan dient dit gemeld te worden bij een opsporingsinstantie, bijvoorbeeld de politie. Die stelt dan (onder leiding van het Openbaar Ministerie) een onderzoek in en houdt een eventuele verdachte aan. Een Officier van Justitie beoordeelt vervolgens of de verdachte vervolgd moet gaan worden en een rechter bepaalt uiteindelijk een straf voor de dader. Dat is hoe het werkt in een rechtsstaat als Nederland.

Het slachtoffer van deze mishandeling belandde in het ziekenhuis en deed aangifte bij de politie. Rechercheurs startten een onderzoek en in de afgelopen week werden acht tieners aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de mishandeling. De verdachten zijn tussen de 14 en 16 jaar oud en afkomstig uit Noord- en Zuid-Beveland. Zij hebben allemaal een verklaring afgelegd. De Officier van Justitie zal zich nu over de zaak buigen en een beslissing nemen met betrekking tot de gevolgen voor de verdachte tieners.