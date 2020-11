Fietsendieven aangehouden

De politie is nog op zoek naar de eigenaren van de twee fietsen. Kwam u vanmorgen op het station in Roosendaal en ontdekte u dat uw fiets verdwenen was, dan staat die misschien wel op het politiebureau. Bent u de eigenaar van één van deze fietsen (zie foto’s), dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844, of via What’s App (06-12207006). Vermeld bij uw contact graag zaaknummer 2020-308588.