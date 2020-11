Drie mannen aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte, oplichting en/of witwassen

Zij worden ervan verdacht fraude te hebben gepleegd met persoonsgebonden budgetten (pgb’s). De politie verdenkt hen ervan zich gelden te hebben toegeëigend die bestemd waren voor de behandeling van patiënten. Twee van de drie aangehouden verdachten hebben zorg gedeclareerd die nooit geleverd is, een van de drie verdachten heeft niet de zorg geleverd waarvoor hij wel vergoed is. De verdachten zijn afkomst uit Assen (57&32) en Culemborg (60).

Aangifte door gemeente Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen constateerde verdachte declaraties en nam na een verkennend onderzoek contact op met de politie voor een aangifte. De politie heeft vervolgens verder onderzoek gedaan en uiteindelijk in Assen en Culemborg drie woningen doorzocht. Door deze PGB-fraude is de gemeente Hoogeveen voor enkele tienduizenden euro’s benadeeld. Er zijn twee scooters, een auto en contant geld in beslag genomen en de verdachten zullen zich voor de rechtbank moeten verantwoorden.

Fraude en oplichting

Fraude en oplichting zijn vormen van bedrog, waarbij zaken anders worden voorgesteld dan ze zijn. Zoekt u hier meer informatie over? Of bent u - als burger of bedrijf - slachtoffer geworden van fraude of oplichting? Kijk dan op de website van politie.nl voor meer informatie.