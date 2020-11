Grote vuurwerkcontrole langs de A12

‘Wij denken dat het op dit moment een grotere business is omdat er een tijdelijk verbod geldt vanuit de overheid voor komende jaarwisseling’, vertelt Robbert Hummelink, aanjager vuurwerkaanpak van de politie Oost-Nederland. ‘Wij gaan ervan uit dat er meer instroom is van (illegaal) vuurwerk vanuit het buitenland.’ De politie blijft daarom opvallend en onopvallend controleren de komende weken. Dat gebeurt zowel in de grensstreek als elders in de regio.

Mocht je zelf het vermoeden hebben van opgeslagen (illegaal) vuurwerk in je omgeving, meld dit dan direct. Melden kan via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via het tipformulier. Ook vuurwerkoverlast kan op deze manier worden gemeld.

^SV