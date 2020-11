Getuigen gezocht poging overval winkel Nieuwegein

Rond 19:40 uur schreeuwde een van de verdachten in de winkel om geld. Een 17-jarige cassière werd door de donker geklede man onder druk gezet om de kassa open te maken. Toen ze de la open kreeg, kwam er een beveiliger van de winkel aanrennen. De overvaller schrok toen en nam de benen. Buiten de zaak stond een andere verdachte op een scooter te wachten. De twee gingen er vervolgens zonder buit vandoor.

Scooter gezien?

De recherche heeft de bewakingsbeelden van de winkel bestudeerd, maar kan daarop helaas niet zien in welke richting de verdachten vluchtten. Heeft u gisteravond na 19:40 uur de twee mannen op een donkere scooter zonder kentekenplaat zien rijden? Of heeft u deze scooter op een eerder tijdstip gezien? Meld u zich dan bij de politie via 0900 – 8844 of geef u tip door via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook via 0800 - 7000 of MeldMisdaadAnoniem.