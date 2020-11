Man in gestolen auto aangehouden

Het voertuig is in beslag genomen en de verdachte bestuurder, 20-jarige man uit Haarlem is aangehouden.

Hij bleek niet in het bezit van een rijbewijs te zijn. Tijdens de fouillering is bij de verdachte een boksbeugel aangetroffen en inbeslaggenomen. Voor het rijden zonder rijbewijs en het bezit van het wapen wordt de verdachte ook bekeurd. De auto bleek gestolen te zijn in Halfweg.

2020251618 2020251627