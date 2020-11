Oplichter brengt zwaar letsel toe aan slachtoffer

Zaandam - Een bewoonster van de Lobeliusstraat in Zaandam werd maandag telefonisch benaderd door iemand die zich voordeed als een medewerker van een bank. Hij wilde de pincode van de vrouw weten en gaf aan dat hij later op de dag de pinpas op zou komen halen. In de tussentijd was ook een familielid van de vrouw aangekomen die de truc van de man doorhad.