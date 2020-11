Overval op speelautomatenhal

De politie heeft in de omgeving een uitgebreid onderzoek ingesteld, onder meer met een speurhond. Ook is in de speelhal een technisch sporenonderzoek verricht. Dit heeft niet geleid tot het aanhouden van een verdachte.

Een vluchtroute is nog niet bekend. De verdachte was volgens het personeelslid ongeveer 19 jaar oud en was gekleed in een zwart trainingspak. Zie ook deze opsporingsfilm.

De politie roept getuigen op zich te melden, en worden verzocht te bellen met 0900-8844. Mocht u beelden hebben dan zijn we daar zeer geïnteresseerd in. U kunt de beelden uploaden via politie.nl onder vermelding van 2020251593. Mocht u op een andere manier weten wie bij de overval betrokken is dan horen wij dat ook graag. Dat kan anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000.