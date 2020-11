Poging beroving: getuigen gezocht

Eerder werd het slachtoffer door de twee daders al aangesproken bij het NS-station. Op de Rosariumlaan probeerden zij hem te beroven van zijn (merk)kleding en sloegen hem hierbij. Voorbijgangers grepen in, waardoor de twee daders de beroving staakten en zonder buit wegrenden.

De jongeman liep door deze poging beroving letsel op in zijn gezicht en aan zijn hand.

De politie heeft enkele getuigen gesproken en is nog op zoek naar mensen die mogelijk meer informatie hebben over deze poging beroving of over de daders.

Van de daders is het volgende signalement bekend:

Dader 1

Droeg een muts

Lichtgetinte huidskleur

Donkere kleding

Dun postuur

Ongeveer 1.80 m. lang

In de leeftijd van 16-18 jaar.

Dader 2

Droeg een capuchon

Donkere kleding

Lichtgetinte huidskleur

Dun postuur

Ongeveer 1.80 m. lang

In de leeftijd van 16-18 jaar.

Vragen

Heeft u informatie over bovenstaand geweldsincident en nog niet met de politie gesproken? Belt u dan a.u.b. met de recherche in Zaandijk via tel.nr 0900-8844.

Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2020251512 bij.