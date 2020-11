Twee aanhoudingen en 1620 kg illegaal vuurwerk in beslag genomen

De politie ontdekte het vuurwerk bij een controle van een bestelbus. De agenten zagen bij het openen van de achterdeur van de bus grote dozen opgestapeld op pallets. Een korte blik op de opschriften van de dozen was voldoende om te beseffen wat voor vracht vervoerd werd.

Naar aanleiding van de vondst werd een loods van de mannen aan de Koelmalaan in Alkmaar doorzocht. Daar was een tweede partij illegaal vuurwerk opgeslagen in vijf grote dozen. Het vuurwerk is door een speciaal bedrijf afgevoerd naar een daarvoor bestemde opslaglocatie. In totaal betrof het 1620 kg zwaar en illegaal vuurwerk, met o.a. batterijen, enkelschotsbuizen en shells.

De mannen zijn aangehouden en zijn vervolgens door de rechtercommissaris in bewaring gesteld. De politie doet onderzoek naar de herkomst van het vuurwerk.

Extra alert

De politie is de dagen voor de jaarwisseling extra alert op handel en het bezit van illegaal vuurwerk. Illegaal vuurwerk is niet goedgekeurd vuurwerk. Vaak zijn de lontjes te kort, is het vuurwerk beschadigd en zit er teveel kruit in waardoor het vuurwerk te snel, te hard of in de verkeerde richting klapt. Grote kans dat iemand ernstig letsel oploopt. Niet alleen de afsteker, maar ook de omstanders. Voorbeelden van bekend illegaal vuurwerk zijn strijkers, Bengaals vuur, mortierbommen, Chinese rollen, lawinepijlen en Cobra’s.

Maak melding van illegaal vuurwerk

Weet of vermoedt u dat er ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld?

Meld dit bij de politie 0900-8844.

Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Extra informatie

Vragen over vuurwerk? Kijk op https://www.politie.nl/themas/vuurwerk.html

2020117433