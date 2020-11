In Team West beelden van een woninginbreker

Woninginbraak – Rijswijk

In de nacht van zondag 31 mei op maandag 1 juni werd er ingebroken bij een woning aan de Broekslootkade in Rijswijk. De bewoners werden rond 00.15 uur wakker van een harde tik. Nadat de bewoners naar beneden gingen zagen zij dat dat er in hun woning was ingebroken. Er waren diverse goederen weggenomen zoals een drone, een tablet en een Ipad. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de inbreker.

WhatsApp- fraude – Nootdorp

Op dinsdag 24 maart heeft een aangeefster een bedrag van ruim 3600,- euro overgemaakt naar een rekeninghouder in Nootdorp. De aangeefster kreeg zogenaamd van haar schoondochter via WhatsApp het dringende verzoek geld over te maken naar een rekeningnummer. Dit omdat ze zogenaamd in nood was en dringend geld nodig had. De aangeefster heeft toen een bedrag van ruim 3600,- euro overgemaakt naar deze rekening. Het geld werd nadat het werd gestort direct opgenomen bij verschillende pinautomaten in Capelle aan den IJssel. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van een man die een geldbedrag heeft opgenomen.

Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000. U kunt ook een tip geven via het onderstaande tipformulier.

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur bij TV West. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.