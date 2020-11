Hennepkwekerij en benodigdheden drugslab gevonden

In twee kasten bleek hennep te worden gekweekt waarop de 48-jarige bewoonster werd aangehouden. Ook haar partner die even later ter plaatse kwam, een 59-jarige Noordwijker, werd aangehouden. Tijdens de doorzoeking van het pand troffen agenten vervolgens in de bedrijfsruimte op de benedenverdieping alle benodigdheden voor een synthetisch drugslab aan, waaronder apparatuur, ketels en chemicaliën.





Een speciaal team van de Landelijke Eenheid kwam naar het pand om de goederen voor het drugslab op een veilige manier af te voeren. De hennepkwekerijen zijn eveneens ontmanteld en afgevoerd. Ook werd een auto en een aanzienlijk geldbedrag in beslag genomen. Beide verdachten zijn ingesloten op het politiebureau. Politie Noordwijk onderzoekt de zaak.