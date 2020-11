Explosie bij bedrijfspand

Rond 19.30 uur was in de industriewijk waar het pand staat een flinke klap te horen en was er volgens de melding brand. Ter plaatse bleek het te gaan om de voordeur van het pand die zwaar beschadigd was en de ruit van de pui die door de klap gesneuveld was. De brandweer kwam ter plaatse en beoordeelde dat het pand veilig was.