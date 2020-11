Het drietal wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een poging gewapende overval op een supermarkt aan de Zuidhaven in Zevenbergen op woensdagavond 4 november. De politie deed in deze zaak op vrijdag 6 november een getuigenoproep. Op woensdagavond 4 november, rond 20.55 uur net voor het sluiten van de winkel, kwamen drie daders de winkel binnen en eisten geld. Eén van de jongens bedreigde de medewerkster van de winkel daarbij met een vuurwapen. Toen de vrouw hard begon te schreeuwen, ging het drietal er zonder buit rennend vandoor in de richting van de Molenstraat. De politie stelde een uitgebreid onderzoek in naar de overval. Dit onderzoek heeft geleid tot de aanhouding van de drie minderjarige verdachten. Ze zijn voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet.