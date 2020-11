Politie onderzoekt twee berovingen in Oosterhout en roept hulp publiek in

Een 33-jarige man uit Oosterhout is maandagavond 23 november 2020 kort voor 19.00 uur het slachtoffer geworden van een beroving. De Oosterhouter wilde een mobiele telefoon verkopen en had via internet een afspraak gemaakt met een potentiële koper. De ‘koper’ vroeg of hij de telefoon mocht zien, maar ging er toen hij het apparaat beet had direct vandoor. De Oosterhouter is nog achter zijn ‘berover’ aangerend, onder andere via de Denenburg en de Sterkenburg naar de Assumburg, maar verloor hem in die omgeving uit het oog. Hij heeft aangifte gedaan van diefstal. De politie heeft de zaak in onderzoek en komt graag in contact met mensen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Denenburg, Sterkenburg, Assumburg, die twee mannen achter elkaar aan hebben zien rennen in die omgeving en/of die over camerabeelden beschikken waarop de twee mannen te zien zijn. De verdachte zou een man zijn van ongeveer 1.80m lang, gekleed in een donkerkleurige jas met capuchon en een donkerkleurige broek.