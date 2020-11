Justitie looft beloning uit in zaak Johnny Henriques

Op de bewakingsbeelden is te zien hoe kort na het incident - op zaterdag 25 april - een persoon plotseling hard wegfietst. De politie vermoedt dat het de schutter is die Henriques op de Jacob van Heemskereckstraat in Dordrecht van dichtbij neerschoot.

Schietincident

Henriques werd iets voor middernacht vlakbij zijn appartement neergeschoten. Hoewel hij nog probeerde weg te komen, vuurde de schutter van dichtbij nog enkele kogels op hem af. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Signalement schutter

De dader is vermoedelijk langs het appartementencomplex weggevlucht. Daarna is hij nog gezien op de Bloys van Treslongstraat. Volgens getuigen had de schutter een tenger postuur en was hij tussen de 1.80 – 1.85m lang. Hij droeg een donker vest of jas met capuchon, een donkere broek en sportschoenen.

Beloning

Op 12 mei leverde de aandacht in Opsporing Verzocht tientallen tips op. Toch vraagt het onderzoeksteam nogmaals om uw hulp. De politie realiseert zich dat het inmiddels enige tijd geleden is en dat mensen misschien angst hebben om hun informatie te delen. Daarom heeft de hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie in Rotterdam besloten om nu een beloning uit te loven van 15.000 euro voor de tip die leidt tot de aanhouding en vervolging van de dader of daders.

Heeft u meer informatie over deze zaak dan komt de politie graag in contact met u. Dit kan via het gratis opsporingsnummer 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of vertrouwelijk via het Team Nationale Inlichtingen (TNI) op het nummer 079-3458999.

Team Nationale Inlichtingen

TNI, Team Criminele Inlichtingen, is een afdeling die haar bronnen mag afschermen. Namen van tipgevers komen niet in de registraties, niet bij de advocaten of rechtbank, zelfs niet bij de rechercheurs die het onderzoek draaien. De informatie wordt geanonimiseerd door gegeven.