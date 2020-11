Blog: Crisisopvang

Nederland - ‘Er staat een vrouw aan de balie die gevlucht is voor haar man omdat ze voor de zoveelste keer door hem is mishandeld’, vertelt mijn collega die de kamer binnen komt lopen. Vandaag handel ik alle meldingen over huiselijk geweld af en ik loop direct door naar de balie. Daar zie ik de vrouw staan. De wanhoop is van haar gezicht af te lezen.'