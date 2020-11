Politieman gebeten bij aanhouding na achtervolging

Agenten zagen een auto met hoge snelheid over de A.G.H. Fokkerstraat rijden en gaven een stopteken. Toen agenten de man aanspraken gaf hij gas en reed weg. Hij reed met hoge snelheid door Assen, over fietspaden, groenstroken en tegen het verkeer in. Ook reed hij meerdere keren door rood licht. Uiteindelijk stopte hij en vluchtte langs het kanaal bij de Europaweg. Een politieman wist hem daar aan te houden. De man verzette zich heven en beet de politieman in zijn hand. Uiteindelijk lukte het om de verdachte onder controle te krijgen en naar het politiebureau te brengen. De agent is aan zijn verwondingen behandeld in het ziekenhuis.

De verdachte is ingesloten voor een nader onderzoek. Onder meer op gebruik van alcohol en drugs. Zijn rijbewijs is ingevorderd en de auto waarin hij reed was niet APK-gekeurd en onverzekerd. De auto is in beslag genomen.