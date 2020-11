'Burger' Hester Scholten nieuwe politiechef Basisteam-Midden

Uit de ongeveer 180 brieven van enthousiaste sollicitanten is op 1 november j.l. na diverse gesprekken, een betrouwbaarheids- en veiligheidsonderzoek Hester Scholten (48 jaar) begonnen als de eerste basisteamchef in Nederland zonder politiediploma. Hester stuurt een team aan met ruim 190 medewerkers waaronder wijkagenten, hoofdagenten, rechercheurs en coördinatoren. Het basisteam Twente-Midden heeft een werkgebied dat vier gemeenten omvat van verschillende omvang: Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen. (Totaal 160.000 inwoners).

Prachtkans

“Het is een prachtkans om in een andere rol wederom het publieke belang te dienen. Ik ben blij met deze bijzonder functie waarmee ik een bijdrage kan leveren aan het beter en veiliger maken van de samenleving ” aldus de kersverse teamchef. Hester was hiervoor werkzaam als senior projectmanager bij de gemeente Deventer. Daarvoor heeft ze diverse functies gehad binnen de gemeente Deventer, Zwolle en Almere onder andere op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Cultuur doorbreken

Karlijn Baalman, districtschef van Twente, hoopt met de aanstelling van Scholten een ervaren manager met een frisse blik op leiderschap en de politieorganisatie te hebben binnengehaald. Baalman: “Diversiteit binnen onze organisatie gaat verder dan alleen zichtbare diversiteit zoals een goede verdeling van man-vrouw en verschillende etnische achterfgronden. Diversiteit gaat juist om verschillende competenties en kwaliteiten. Met Hesters ervaring en kennis hebben we iemand gevonden die politiek sensitief is maar ook veel ervaring heeft met stakeholdermanagement, zowel in de richting van de (semi-)overheid als het bedrijfsleven. We denken dat zij een goede verbindende factor zal zijn tussen haar team en de buitenwereld als aanspreekpunt voor de burgemeesters en de gebiedsofficier van justitie. Het bijzondere is vooral dat Hester een ‘blauw team’ gaat aansturen en tot nu toe was onze politiecultuur daar op tegen. Ik vond het hoog tijd dat we die cultuur gingen doorbreken! Ik ben erg nieuwsgierig wat Hester aan onze organisatie kan toevoegen.”

Scholten zal tevens deel uitmaken van het managementteam van het district Twente.