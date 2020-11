Brandstichting bij woning, getuigen gezocht

Zodra de plek van de brand voldoende is afgekoeld, zal de politie sporenonderzoek doen. Er wordt namelijk uitgegaan van brandstichting. Daarom roept de politie getuigen ook op om zich te melden. Wie heeft er afgelopen nacht tussen 2.00 en 3.30 uur iets opvallends gezien in Hedel of omgeving? Of wie heeft er camerabeelden waarop iets verdachts te zien is? Bel vandaag nog met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.