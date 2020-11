Man overleden na aanrijding, verdachte aangehouden

Wijchen - Dinsdagavond 24 november is een man van 42 uit Wijchen overleden na een aanrijding aan de Ververt. De betrokken bestuurder ging er in eerste instantie vandoor, maar is later op de avond door de politie in Beuningen aangehouden. De aanrijding vond iets na 19.30 uur plaats. Buurtbewoners en even later hulpverleners verleenden eerste hulp aan het slachtoffer, maar helaas mocht hulp niet baten. De man is ter plaatse overleden.