Politie zoekt getuigen van straatroof

Het slachtoffer fietste met een vriend op het Kalverpad in de richting van het Kuilpad en zag hier drie jongens lopen. Ineens sprong het drietal voor de fiets van de Zaandammer waardoor hij niet weg kon fietsen. Twee van de drie jongens bemoeiden zich met het slachtoffer en de derde met zijn vriend. Die laatste wist zich van de belager te ontdoen, maar het slachtoffer werd van zijn fiets getrokken. De jongeman zette het daarna op een rennen en dacht eventjes dat hij de jongens ook van zich had afgeschud. Maar na ongeveer honderd meter, werd de tiener ingehaald door één van de jongens. De andere twee volgden op de fiets van het slachtoffer en met zijn drieën begonnen zij op de jongen in te slaan. Het slachtoffer kwam hierbij ten val. Eén van de jongens doorzocht hierna de jaszakken van de Zaandammer. Nadat hij enkele persoonlijke bezittingen uit de zakken had gehaald, rende het trio weg in de richting van de IJssel. Een voorbijganger schakelde de politie in maar het drietal werd niet meer aangetroffen.