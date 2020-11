Vijf arrestaties na ernstige vuurwerkoverlast

De politie is een onderzoek gestart naar de ongeregeldheden van de afgelopen dagen. Ook wil de politie weten waar zich illegaal vuurwerk en andere brandbare spullen zijn opgeslagen. Weet of vermoedt u dat er ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld? Meld dit bij de politie! Bel 0900-8844 of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. U kunt ook volledig anoniem terecht bij het team criminele inlichtingen (TCI). Bel dan 0900-8844 en vraag naar het Team Criminele Inlichtingen. De medewerker(st)er van het servicecentrum stelt u enkele gerichte vragen en helpt u dan anoniem verder.