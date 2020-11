Vuurwerk en explosieven aangetroffen, politie verricht drie arrestaties

In het voertuig en in de woning van de 32-jarige handelaar lag nog meer vuurwerk. Op het woonadres werden tevens enkele pijpen aangetroffen met explosief materiaal. Vanwege deze vondst werd de EOD ter plaatse gevraagd. Het gevaarlijke explosieve materiaal werd door hen direct voorzichtig uit de woning gehaald en ter hoogte van de Galderse Meren vernietigd. Ook werd een kilo hennep en vals geld in beslag genomen, het gaat om enkele valse briefjes van 50 euro. Hierop werd ook de 30-jarige vrouw die in de woning verbleef aangehouden. In totaal is bij de actie 480 kilo vuurwerk in beslag genomen. De politie vermoedt dat de 32-jarige Bredanaar het vuurwerk in het buitenland gekocht heeft om hier in Nederland door te verkopen.