Onderzoek verdovende middelen

In verband met het onderzoek zijn er woensdagochtend op diverse locaties in Maastricht en op een locatie in België zoekingen gedaan. Daarbij werden geld, een vuurwapen en verdovende middelen aangetroffen. In Maastricht werden vier personen aangehouden en in België één persoon. Zij worden alle vijf verdacht van deelname aan een criminele organisatie. De verdachten zitten allen in beperking. Meer informatie wordt er op dit moment niet vrijgegeven. Het onderzoek wordt verder voortgezet.