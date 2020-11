Politie onderzoekt plofkraak

De omgeving van de automaat is afgezet. Dit is enerzijds ten behoeve van het onderzoek: de medewerkers van forensische opsporing stellen sporen veilig. Anderzijds is dit ook uit veiligheidsoverweging. Team Explosieven Verkenning is onderweg. Op basis van onderzoek van Team Explosieven Verkenning zal gekeken worden in hoeverre het noodzakelijk is dat ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ter plaatse komt. Er hoefden geen gebouwen in de omgeving te worden ontruimd.

Getuigen

Er wordt door getuigen gemeld dat na de plofkraak drie personen op een scooter wegreden. Ten behoeve van het onderzoek komt de politie graag in contact met mogelijke getuigen of mensen die meer informatie hebben over de plofkraak, danwel de verdachten. Informatie delen kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).