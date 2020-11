Vier aanhoudingen na diefstal printers uit vrachtwagen

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid surveilleerden die nacht op de A15 en de aandacht was daarbij ook gericht op de parkeerplaatsen omdat de politie de laatste tijd vaker aangiftes krijgt van zowel pogingen tot diefstal als voltooide diefstal van lading uit vrachtwagens die voor de nachtrust op parkeerplaatsen staan.

Agenten kwamen omstreeks 02.00 uur ook op parkeerplaats Overbroek bij Ochten. Op het moment dat ze daar arriveerden zagen ze nog net een bestelbus en een personenauto wegrijden. Een bestelbus met een Iers kenteken en de personenauto met een Frans kenteken. Volgens de politiesystemen was deze bus al een gezien bij een verdachte situatie en mogelijk betrokken bij ladingdiefstal. Hierop stelden de agenten direct een onderzoek in bij de vrachtwagens die op de parkeerplaats stonden. Toen bleek dat bij vier vrachtwagens openingen in het zeildoek waren gemaakt en dat bij één vrachtwagen de opleggerdeuren op een kier stonden en dat aan de linkerzijde in het zeil een groot vierkant gat was gemaakt. In de laadruimte van deze Poolse oplegger stonden printers op pallets maar een aantal van deze pallets waren leeg. De Poolse chauffeur werd wakker gemaakt. De verbaasde man bevestigde dat een gedeelte van zijn lading was verdwenen maar dat hij daar niets van had gemerkt.