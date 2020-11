Aandacht voor een ernstige brandstichting en diefstal in Bureau Brabant

Made, Oosterhout, Eindhoven - Bureau Brabant vraagt in de uitzending van maandag 30 november uw hulp bij het oplossen van ernstige misdrijven. We vragen uw aandacht voor een diefstal van waardevolle postduiven in Made, meerdere auto-inbraken in Oosterhout en het onderzoek naar de brandstichting in een woning aan de Moreelselaan in Eindhoven.