Getuigen schietpartij Augustinusstraat gezocht

Rotterdam - Bij een schietpartij in een portiek aan de Augustinusstraat in Rotterdam is vanmorgen een 40-jarige man uit Rotterdam gewond geraakt aan zijn been. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is ook aangehouden, omdat zijn rol in het geheel onduidelijk is. Op de plek van het incident werd een tweede verdachte aangehouden, een 26-jarige man uit Frankrijk. De politie zoekt getuigen, want er wordt vermoed dat er meer mensen aanwezig waren ten tijde van de schietpartij.