Getuigenoproep vuurwerkbom bij kinderdagverblijf

Na een melding rond 01:30 uur van een explosie bij een kinderdagverblijf troffen agenten daar een vernielde voordeur en gesneuvelde ramen aan. Op het moment van de explosie was er niemand in het gebouw aanwezig. Getuigen zagen dat twee jongens in donkere kleding ervandoor gingen in een kleine zwarte auto.

Getuigen gezocht

De politie startte direct een onderzoek en zoekt getuigen die mogelijk iets verdachts hebben gezien of gehoord vlak voor, tijdens of na de knal. Of heeft u camerabeelden of meer informatie over de vluchtauto of de -route? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.