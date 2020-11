Politie houdt Arnhemmer aan in onderzoek naar verkoop en handel in zwaar, illegaal vuurwerk

Al het aangetroffen vuurwerk is in beslag genomen en door een gespecialiseerd bedrijf overgebracht naar een aangewezen opslaglocatie, waar het zal worden vernietigd. Het in bezit hebben van illegaal vuurwerk brengt enorm grote en levensgevaarlijke risico’s met zich mee. Volstrekt onschuldige buurtbewoners kunnen daarvan het slachtoffer worden. De gevolgen zijn niet te overzien als opgeslagen vuurwerk in een woning per ongeluk ontploft. Daarom worden wijkbewoners ook opgeroepen om ieder vermoeden van illegaal vuurwerk te melden. Dat kan via 0900-8844, maar ook anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).