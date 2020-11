Getuigen gezocht straatroof Huizen

Er is een onderzoek gestart naar de straatroof en daar kan de recherche hulp bij gebruiken. De verdachten zijn twee blanke jongens rond de 17 jaar oud. De ene jongen was rond de 1.70 m en heeft een gezette bouw. De andere jongen is wat langer, rond 1.85 m en vrij dun. Ze spraken beide accentloos Nederlands en ze hadden een grote, langharige hond bij zich.

Ben je getuige geweest van het incident, heb je de jongens gisterenavond in Huizen zien lopen of denk je te weten om wie het gaat? Neem dan contact met ons op.



