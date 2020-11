Vuurwerkverdachte zit na hoger beroep vast

Agenten zagen op 3 november een busje wegrijden na een harde vuurwerkknal. Dat leidde naar een man die verdacht wordt van het afsteken van het vuurwerk. Bij huiszoeking in een kelderbox aan de Royaards van den Hamkade vonden zij 54 kilo zwaar, illegaal vuurwerk. Het vuurwerk is door een gespecialiseerd bedrijf weggehaald en vernietigd. De man werd aangehouden. Na voorgeleiding werd hij onder voorwaarden vrijgelaten. Het openbaar ministerie tekende echter hoger beroep aan en dat is toegekend door de rechter. De man zit nu vast tot aan de zitting.

Gemeente en politie krijgen veel vuurwerkmeldingen. Bij de gemeente mag vuurwerkoverlast via de slimmeldenapp of slimmeldenfunctie op de site gedaan worden. De politie ontvangt graag informatie over handel, bezit en opslag van illegaal vuurwerk. Dit moet zo snel mogelijk de woonwijken uit. Meldingen bij de politie kunnen via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000 gedaan worden.