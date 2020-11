Getuigen gezocht van aanranding

Tussen 20.30 uur en 21.00 uur stond de jonge vrouw bij een bushalte aan de Stationsweg toen zij werd lastig gevallen door een groep van vijf jonge mannen. De groep sprak haar aan en vond het nodig haar te betasten. Toen een aantal mannen een paar stappen naar achter deden, zag de vrouw kans om weg te lopen in de richting van de bus – die net aankwam.

Signalement van de daders

Mannen

Leeftijd wordt geschat tussen de 20 en 35 jaar

Mager postuur

Donkere huidskleur

Afro kapsel

Donkere kleding

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen en dan in het bijzonder naar de voorbijgangster die de jonge vrouw te hulp schoot. Bent u degene die de jonge vrouw te hulp geschoten is of heeft u iets gezien of gehoord in de omgeving van station Hoorn? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Of via internet: contactformulier. Informatie delen kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van zaaknummer: 2020251582

2020251582