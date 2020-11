Verdachte aangehouden in onderzoek naar overvallen Jumbo

Twee overvallen, mogelijk dezelfde daders

* Zaterdagochtend 4 april 2020 werd de Jumbo aan de Engelenburg in Haarlem overvallen door vermoedelijk twee daders. Deze daders zijn met hoge snelheid eerst door het rolluik van het een winkelcentrum gereden en daarna door de glazen winkelpui. Hierdoor konden de overvallers naar binnen. Zie voor meer informatie dit persbericht -> persbericht ramkraak/overval Haarlem

* Op 20 mei dit jaar werd een overval gepleegd op de Jumbovestiging aan de Winkelwaard in Alkmaar. Daarbij is op klanten en medewerkers met een vuurwapen gericht. Zie voor meer informatie bijgaand persbericht: persbericht overval Alkmaar

Beide overvallen zorgden voor veel impact op het personeel.

Aanhouding na DNA-match

In het onderzoek naar beide overvallen, meent de recherche dat er mogelijk een verband bestaat tussen beide overvallen.



Afgelopen dinsdag 24 november werd in dit onderzoek een 51-jarige man uit Alkmaar aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de overval op de Jumbo in Haarlem. Tijdens het forensisch onderzoek naar de ramkraak/overval op de Jumbo werden DNA-sporen veiliggesteld. Een van deze sporen leidde naar deze 51-jarige verdachte. De man werd met toestemming van de Officier van Justitie aangehouden en hij is verhoord.

De recherche zet het onderzoek voort.

Opsporing Verzocht besteedt op dinsdag 1 december in hun tv-uitzending aandacht aan deze 2 overvallen waar ook de beelden van de incidenten getoond worden.