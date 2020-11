Hardloper loopt door na botsing met fietser

De recherche is dringend op zoek naar de hardloper die betrokken is bij de aanrijding. Ook wil de recherche graag in contact komen met getuigen en mensen die mogelijk camerabeelden hebben op de route van het slachtoffer. Het slachtoffer kwam uit de richting van Weesp en fietste richting Amsterdam, de hardloper liep in tegenovergestelde richting. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u meer informatie? Laat het ons weten op 0900 8844 of anoniem via 0800 7000. Via onderstaande tipformulier kunt u ook beeldmateriaal ter beschikking stellen aan het rechercheteam.