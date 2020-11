Onderzoek naar oorzaak woningbrand

Hulpdiensten waren massaal aanwezig. Agenten maakten een ruime afzetting rondom de brandhaard. Ambulancemedewerkers controleerden een aantal bewoners, gelukkig vielen er geen gewonden. De brandweer ontruimde achttien woningen, waarvan er negen tijdelijk onbewoonbaar zijn. Hulpverleners regelden een tijdelijk onderkomen voor de getroffenen en de eerste zorg voor een aantal huisdieren. Als slachtoffer of getuige bij een groot incident, zoals deze brand, kunt u rekenen op hulp door slachtofferzorg. Bel 0900-0101 of kijk op de website van slachtofferhulp hoe zij u kunnen helpen.



Rechercheurs, onder andere forensische brandonderzoekers, onderzoeken de getroffen woning om de oorzaak van de brand te ontdekken. Daarbij onderzoeken ze of er een verband bestaat tussen de hennepkwekerij en de brand.



Forensisch brandonderzoeker

Een forensisch brandonderzoeker onderzoekt de oorzaak van een brand. Die kan technisch van aard zijn, bijvoorbeeld een kapot apparaat, maar een brand kan ook het gevolg zijn van menselijk handelen. De brandonderzoekers zoeken naar sporen tussen de brandresten en lezen zo het brandbeeld.



Heeft u informatie over deze brand? De districtsrecherche Den Haag-Zuid komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



Gevaar hennepkwekerij

Een hennepkwekerij is gevaarlijk voor uzelf én voor uw omgeving. Bij de teelt wordt vaak gebruik gemaakt van illegaal afgetapte stroom en installaties die slecht zijn aangelegd. Daarom levert dit een ernstig gevaar op voor de brandveiligheid. Ook kan schade aan woningen ontstaan door lekkages, stank en schimmelvorming. U kunt een hennepkwekerij herkennen aan bijvoorbeeld elektriciteitsproblemen in de buurt, afgeplakte ramen, stank / vocht / schimmel / lekkages in of rondom de woning of licht dat constant brandt. Vermoedt u een hennepkwekerij bij u in de buurt, bel dan de politie via 0900-8844 of meld het bij Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.