Getuigen gezocht van afvaldumping in Loosduinen

Na een melding rond 07:15 uur troffen agenten op beide locaties dozen met daarin jerrycans aan. De politie startte meteen een onderzoek en kan de hulp van getuigen goed gebruiken. Heeft u in de ochtend van 26 november iets verdachts gezien in de buurt van de Madesteinweg of de Zandvoortselaan? Bel dan met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).



Uit onderzoek moet nog blijken wat er precies in de jerrycans zit. Ervaring leert dat criminelen regelmatig op deze manier afval dumpen uit drugslaboratoria. Onderzocht wordt of de twee dumpingen verband houden met elkaar.



Ziet u dat er drugsafval gedumpt wordt?

Als u getuige bent van een dumping, bel dan meteen 112. Zorg dat uw eigen veiligheid voorop staat. Als dat mogelijk is, maak foto’s, noteer nummerborden en maak een beschrijving van de vervoersmiddelen en personen. Die informatie kan ook anoniem gedeeld worden met Meld Misdaad Anoniem.



Wat te doen als u drugsafval vindt?

Raak niets aan!

Schop of duw niet tegen de verpakkingen.

Neem minimaal 25 meter afstand (bij brand minimaal 100 meter) met de wind in de rug.

Niet roken in de buurt van de dumping.

Alarmeer direct de politie via 112 op enige afstand van de dumping i.v.m. mogelijk brandgevaar.

Geef uw exacte locatie door en of er eventueel sprake is van brand of dat er rook van het afval afkomt.

Volg de instructie van de politie op.