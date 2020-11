Jongen in been gestoken Nieuwlandplein

Donderdag iets voor 17.00 uur vond er een steekincident plaats aan het Nieuwlandplein. Er was een ruzie geweest tussen meerdere jongens. Een jongen van 17 jaar werd hierbij in zijn been gestoken. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie startte meteen een onderzoek en sprak met getuigen. De verdachte, in het zwart gekleed met hoody op, vluchtte richting Vijfsluizen. Wie heeft er iets gezien van dit incident en nog niet met de politie gesproken? Bel dan met 0900-8844 of tip via onderstaand formulier.