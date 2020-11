Acht aanhoudingen in Roosendaal

Woensdagavond zijn acht verdachten aangehouden. Die kwamen voor het grootste deel niet uit Roosendaal. In de Elisadonk werd een 36-jarige man uit Bosschenhoofd gecontroleerd. Hij had harddrugs bij zich en is op verdenking van handel in die drugs aangehouden en ingesloten in een politiecellencomplex. De man vervoerde MDMA-kristallen, amfetaminepasta en GHB in zijn scooter. Alle goederen zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. De verdachte zit nog vast en wordt vandaag verder gehoord.

In de Lindenburg werd een 17-jarige inwoner van Roosendaal aangehouden omdat hij geen identiteitsbewijs kon tonen. De jongen is ingesloten en zal op een later tijdstip gehoord worden. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt. Hij werd woensdagavond laat opgehaald door zijn vader.

In dezelfde straat werden twee mannen van 20 aangehouden. Tegen hen wordt proces verbaal opgemaakt wegens overtreding van de noodverordening. De mannen waren afkomstig uit Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Zij zijn later op de avond in vrijheid gesteld.

In de Gregoriusdonk werd een 18-jarige inwoner van Roosendaal aangehouden. Hij kon geen identiteitsbewijs tonen en had bovendien een mes op zak. De jongeman verzette zich tegen zijn aanhouding. Door de agenten moest geweld worden toegepast om hem onder controle te krijgen. De jongen is ingesloten in een politiecellencomplex en zit daar nu nog vast.

Bij de Evelindeflat werden drie jongens van 18 en 19 (2) jaar aangehouden. Tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding van het samenscholingsverbod tijdens de noodverordening. Zij zijn afkomstig uit Zundert en Achtmaal.