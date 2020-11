Automobilist rijdt met ballon in mond

De auto reed slingerend over de N258 en is door de agenten staandegehouden. Hij is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. De man, een 23-jarige man uit Sint Niklaas, wordt verdacht van het rijden onder invloed en het veroorzaken van gevaar of hinder voor andere weggebruikers. Ook de bijrijder, een eveneens 23-jarige man uit Eksaarde, is aangehouden. Hij kon geen legitimatie tonen. De twee hadden een gasfles in de auto liggen en ook lagen meerdere lege ballonnetjes in de auto.

Beide verdachten krijgen een proces verbaal. Ze legden een verklaring af ten overstaan van de agenten en zijn daarna in vrijheid gesteld.