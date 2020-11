Politie roept hulp publiek in na branden Breda-Noord

Breda - De politie doet onderzoek naar diverse gevallen van brandstichting en roept daarbij uw hulp in. In de nacht van woensdag 25 op donderdag 26 november 2020 tussen 22.30 uur en 03.45 uur gingen op diverse plaatsen in Breda-Noord onder andere vuilcontainers in vlammen op. Ook raakten een bushokje en een trafohuisje beschadigd door brand. De branden zijn vermoedelijk veroorzaakt met vuurwerk. Hebt u informatie over de daders van deze brandstichtingen, beschikt u wellicht over camerabeelden? Neem dan alstublieft zo snel mogelijk contact op met de politie, via 0900-8844. Anoniem melden kan ook, via de meldlijn Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.