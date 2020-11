Politie zoekt camerabeelden een getuigen na incident in Bruinisse

De politie ontving donderdagavond 19 november 2020 rond 19u45 een melding dat een man gewond in de Acacialaan lag. Het gaat om een 22-jarige man uit de gemeente Schouwen-Duiveland. De politie hield later die avond de verdachte aan. Uit onderzoek blijkt niet dat hij iets met de zaak te maken heeft. Hij is om die reden dan ook op vrije voeten gesteld. Een buurtonderzoek heeft geen spoor naar andere verdachten opgeleverd en daarom is de politie op zoek naar mensen met camera’s waarop mogelijk iets te zien is van een witte en een grijze auto die die vrijdag op of rond 19.45 door de Deltastraat reden en daarna door Bruinisse. Het grijze voertuig zou mogelijk die avond in de Noordstraat in Bruinisse een aanrijding hebben veroorzaakt. Het gaat om camerabeelden van 19 november 2020 tussen 19:00 uur en 20:15 uur.

Verder is de politie op zoek naar een aantal jongeren die rond het tijdstip van het incident op het veldje achter de leegstaande woningen in de Deltastraat waren. Deze jongeren zouden nog met het slachtoffer gesproken hebben voor het incident. De politie zou graag met hen in contact komen.

Zij kunnen bellen met 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie over deze zaak deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2020-305839.