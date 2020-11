Politie zoekt getuigen van mishandeling Oosterhout

De politie ontving donderdagochtend iets voor 04:00 uur een melding dat er zojuist een persoon zou zijn mishandeld in een woning in de Freesiastraat. De melder dacht ook schoten van een vuurwapen te hebben gehoord. Politiemensen snelden naar het betreffende adres. Bij aankomst waren veel mensen in de woning aanwezig, een van hen had verwondingen opgelopen. Het slachtoffer, een 39-jarige man uit Rotterdam, gaf aan dat meerdere personen de woning waren binnengedrongen en hem tegen het hoofd hadden geslagen. Hij is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie startte direct in en rondom de woning haar onderzoek. Ook is er een buurtonderzoek uitgevoerd en is er gesproken met getuigen. Tot op heden heeft het rechercheteam nog niet kunnen vaststellen of er daadwerkelijk geschoten is met een vuurwapen, uit onderzoek is wel gebleken dat het mogelijk om een conflict binnen de relationele sfeer gaat.