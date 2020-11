Vrouw rijdt door na aanrijding

Een 14-jarige jongen uit Kruiningen werd op zijn fiets aangereden door een automobiliste toen hij de kruising overstak. Hij liep zelf geen letsel op, maar zijn fiets beschadigde wel. De vrouw in de auto stopte even, vroeg aan een omstander of zij schade had aan haar auto en, toen dat niet het geval bleek, reed zij door zonder haar gegevens achter te laten.

De politie wil graag contact met deze vrouwelijke automobilist. Ook getuigen die een en ander hebben zien gebeuren kunnen contact opnemen met de politie. Dit kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Vermeld bij uw contact graag zaaknummer 2020-311830.